المنتج طلال السدر يكشف لـ"دوت الخليج" صعوبات تصوير "بخور القصائد" بسبب كورونا

طلال السدر الفنان والمنتج السعودي كشف عن تفاصيل احدث الأعمال التي من المقرر أن يتم عرضها في شهر رمضان القادم والتي من بينها مسلسل "الديك الأزرق" للفنان عبدالله السدحان، ومسلسل "بخور القصائد".

طلال السدر: واجهنا صعوبات في تصوير مسلسل "بخور القصائد" بسبب كورونا

طلال السدر أكد في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج" أن العمل مستمرا في مسلسل "بخور القصائد" الذي يعتبر من الأعمال التي تقدم في حلقات متصلة منفصلة، وهو مقتبس من أعمال شعرية، وأوضح طلال السدر أن العمل الجديد واجه العديد من الصعوبات بسبب أزمة فيروس كوورنا، كما تمنى أن يتم تصوير جزء كبير منه خلال الفترة القادمة فقال: "اعتبر مسلسل (بخور القصائد) من الأعمال المختلفة فهو يقدم كل قصة في 3 حلقات وهي مزج من الأشعار الرومانسية، وهذه النوعية من الأعمال جديدة من حيث فكرتها لكنها مظلومة في الدراما الخليجية، وقد واجهنا صعوبات بسبب كورونا ونعاني في التصوير بسبب هذه الأزمة، ونتمنى أن نلحق ونصل إلى 70% أو 80% من الهدف المأمول".

ويشارك في بطولة مسلسل "بخور القصائد كل من الفنان تركي اليوسف، وميلا الزهراني، وزارا البلوشي، وبدر اللحيد، وليلى السلمان، وطلال السدر وسعد الطلاس، ومديحة كنيفاتي، وأميرة محمد، وفواز الجاسر، وجبران الجبران، وسالي زاك، وأحمد الرشيد، وحنين سعد، وريم العلي، والعمل من إخراج إياد نظمى.

قناة عرض مسلسل "الديك الأزرق" للفنان عبدالله السدحان

طلال السدر تحدث عن مسلسل "الديك الازرق" الذي يشارك في بطولته كل من الفنان عبدالله السدحان، وبيومي فؤاد كما كشف عن قنوات عرض المسلسل، فقال: "إن شاء الله مسلسل (الديك الأزرق) سوف يتم عرضه في شهر رمضان القادم على قناة sbc، وإحدى المنصات الرقمية"، ويشارك في بطولة المسلسل كل الفنانة شيماء سيف، والفنان سعيد الصالح، ونورة محمد، ويدور العمل في إطار كوميدي ويناقش العديد من القضايا الإجتماعية وهو من تأليف وإخراج هاني كمال.

أهم أعمال المنتج والممثل طلال السدر

المنتج طلال السدر شارك في الفترة الأخيرة في العديد من الأعمال السعودية المهمة، كما قدم كذلك أكثر من عمل من إنتاجه والتي من بينها مسلسل "اختراق"، ومسلسل "بخور القصائد"، و"الذاهبة"، ويشارك طلال السدر في بطولة إحدى قصص مسلسل "بخور القصائد" الذي من المقرر عرضه على قناة "أبو ظبي" في شهر رمضان القادم، وحتى الآن لم يتم حسم مصير مسلسل "اختراق 2" الذي عرض الجزء الأول منه في شهر رمضان عام 2019، وشارك في بطولته كل من عبدالمحسن النمر، ونضال نجم، وديمة الجندي، وأحمد فريد، و يعقوب الفرحان، والعمل من تأليف طلال السدر، ونور وليد الحجة، وإخراج محمد لطفي.