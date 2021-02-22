نبيلة عبيد تنشر اجواء الحب بين زميلاتها وتُفاجئ أنغام وأمل عرفة بمبادراتها

نبيلة عبيد بدا مؤخرا بأنها تخرج من عزلتها الفنية لتقوم بمبادرات ملفتة تعبر فيها عن حبها وفخرها بزميلاتها في الوسط الفني، فبعد رسالتها الى الفنانة السورية أمل عرفة، توجهت نبيلة عبيد بمبادرة مبهجة الى مواطنتها أنغام من خلال مفاجأتها بإتصال هاتفي للطمأنة عن أحوالها بينما اعربت الأخيرة عن سعادتها الكبيرة بهذا الإتصال ووصفتها بأنها ست جميلة ونجمة مصر الأولى.

أنغام تتلقى مفاجأة سارة من نبيلة عبيد

الفنانة المصرية أنغام كشفت خلال الساعات الماضية عن تلقيها مفاجأة سارة من مواطنتها النجمة نبيلة عبيد التي قامت بالتواصل معها هاتفيا للإطمئنان على أحوالها مع عائلتها بشكل عام، وحرصت أنغام على كشف تفاصيل فحوى المكالمة بينهما من خلال تغريدة عبر حساباتها على السوشيال ميديا والتي أكدت فيها سرورها الكبير بهذه المفاجأة.

وكتبت نغام عبر تويتر :"صحيت من النوم بعد يوم تصوير شاق في البرد على مكالمة من أجمل ست في الدنيا نبيلة عبيد بتسأل عني وعن أمي وأولادي مكالمه دافية وجميلة زي قلبها وخلت يومي أحلي كتير ربنا يحفظك ويخليكي لينا يا بلبلة نجمة مصر الأولى".

ولاقت خطوة نبيلة عبيد ترحيبا من قبل الجمهور الذين وضعوا تصرفها ضمن التواضع ونثر الحب في الوسط الفني خاصة في ظل ما نعيشه من ظروف صعبة تزامنا مع أزمة فيروس كورونا، وتمنوا بأن تحذو حذوها النجمات الأخريات لترطيب أجواء الوسط الفني .

نبيلة عبيد تتغزل بأمل عرفة

وقبل حوالي أسبوعين، عبرت النجمة نبيلة عبيد عن إعجابها الشديد بالفنانة السورية أمل عرفة وما تقدمه في مشوارها الفني، فنشرت عبر حسابها الرسمي على " إنستغرام " مقطع فيديو لمقتطفات من أعمالها السينمائية على خلفية أغنية لأمل عرفة من مسلسل "سايكو " وعلقت بالقول: " النجمة السورية الجميلة امل عرفه...ما لها حل زي ما بتقول أغنيتها اللي بتغنيها في مسلسل سايكو...انا بحب امل عرفه و بحب طموحها الدائم و دوت الخليج ابنة الملحن السوري الكبير الراحل سهيل عرفه الذي قدم العديد من الأغنيات السورية و اللبنانيه الرائعة...حبايبي مساكم ورد و ياسمين شامي يشبه امل عرفه.....".

وسارعت حينها أمل عرفة بالرّد على نبيلة عبيد وإعادة نشر الفيديو على حسابها الخاص وعلّقت: "عندما يأتي الكلام من كبيرة ونجمة مصر المخضرمة، عليّ اعتبار أني تخرجت من أول وجديد بهذه الشهادة الكبيرة".

وتابعت عرفة: "‎الأستاذة نبيلة عبيد فخورة جداً جداً وجداً أتشكرك جداً من القلب الشامي وتحية كبيرة لكبار مصر العظيمة".

نبيلة عبيد تكشف عن اصعب دور لها

من ناحية ثانية، تواصل نبيلة عبيد نشر مقتطفات من اعمالها عبر حسابها على انستغرام، فنشرت مقطع فيديو من فيلمها الشهير "توت توت" في شخصية كريمة وقالت بأنها من أصعب الشخصيات التى جسدتها على الشاشة الفضية، موضحة أنه سيبقى فى ذاكرة السينما المصرية.

نبيلة عبيد كانت اطلت في موسم دراما رمضان مع نادية الجندي في المسلسل الكوميدي "سكر زيادة" بمشاركة العديد من النجوم وضيوف العمل.