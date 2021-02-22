نادين نجيم بالحجاب في بوستر مسلسل "2020" وتكشف موعد عرضه بعد صعوبات رافقت العمل

نادين نجيم تكشف عن بوستر مسلسلها الرسمي "2020" مع قصي خولي حيث فاجأت الجمهور بظهورها بالصورة الدعائية للعمل مرتدية الحجاب حيث تؤدي شخصية "النقيب سما" وظهر برفقتها النجم السوري قصي خولي الذي كان يدير لها ظهره، بينما كانت خلفية الصورة توضح بعضا من أجواء المسلسل.

البوستر الأول لمسلسل "2020" وملامح العمل

نادين نجيم النجمة اللبنانية كشفت اخيراً عن البوستر الأول والرسمي لمسلسلها الجديد "2020" بعد طول انتظار وترقب من الجمهور والذي ستخوض فيه البطولة للمرة الثانية مع النجم قصي خولي عقب تجربتهما الناجحة سابقا في مسلسل "خمسة ونص" الذي حققا فيه نجاحاً كبيراً.

وظهرت نادين نجيم بالبوستر بإطلالة مفاجئة من خلال ارتدائها الحجاب مع المكياج النيود الناعم، وبدت حزينة وهي شاردة التفكير، بينما يقف قصي خولي معاكسا لها وهو يُدخن السجائر، في حين عكست خليفة البوستر بعض ملامح العمل الذي تم تصوير العديد من المشاهد فيه ضمن الأحياء الفقيرة، كما ظهرت احدى طائرات الهليكوبتر والمداهمات العسكرية لأحد المباني في تعبير بأن حلقات العمل تحمل طابع المطاردات والأكشن والأجواء البوليسية.

وسبق وأن كشفت نادين نجيم صورة سابقة لها من كواليس العام الذي تم تصويره العام الماضي وظهرت فيها بالحجاب، كما نشرت حينها تعليقا يوضح ملامح من شخصيتها فكتبت: "خلف نظرتها أسرار لا تستهين بها إنها امرأة لا تعرف معنى الانهزام مسلسل ٢٠٢٠".

نادين نسيب نجيم نشرت صورة البوستر عبر حساباتها على السوشيال ميديا وحمست الجمهور عليه موجهة رسالة شكر لفريق المسلسل فكتبت قائلة :"بالتوفيق للجميع مع محبتي الكبيرة لكل الطاقم من فنانين وفنيين وكل من ساهم في هذا المسلسل قصي خولي، فيليب اسمر، رامي عياش، كارمن لبس، ولشركة الصبّاح لحرصهم على هذا العمل الخاص جداً، ولقوى الأمن على تعاونهم معنا وتدريبي لإتمام هذا الدور".

كما كشفت النجمة اللبنانية في تغريدة ثانية عن موعد العمل معلنة خوضها به سباق الدراما لموسم شهر رمضان 2021 قائلة :"نسيت المسلسل سوف يعرض خلال شهر رمضان".

يذكر ان مسلسل "عشرين عشرين" من كتابة بلال شحادات ونادين جابر وإخراج فيليب أسمر.

ويحمل المسلسل مفاجآت عديدة وأبرزها مشاركة ماريتا الحلاني بدور في المسلسل، والذي يعتبر أول عمل تمثيلي في مسيرتها الفنية، وتؤدي دور فتاة في السلك العسكري بالمسلسل، كما يشارك في العمل رامي عياش.

صعوبات رافقت مسلسل "2020"

مسلسل "2020" ترافق تصويره مع العديد من الصعوبات حيث كان من المقرر عرضه في السباق الرمضاني الماضي، ولكنه خرج لعدم اكتمال التصوير وذلك بسبب ظروف فيروس كورونا، كذلك تعرضت نادين نجيم لإصابة في يدها أثناء التصوير ما اضطرها الى الاستعانة برباط طبي وضعته طيلة شهر كامل حيث علقت حينها قائلة :"من بعد مشهد مبارح هيك صار بدي ضلني شهر لابسة هالشي".

ترافق تصوير العمل ايضا مع اخبار عن وجود خلافات بين قصي خولي ونادين نسيب نجيم ما جعل الأول ينفي ذلك خلال لقاء مصور لبرنامج "The Insider بالعربي" الذي يُعرض عبر شاشة دبي، وأكد ان البعض يعتقد أنه طالما يتعاون الثنائي معًا، فمن الطبيعي أن تحدث خلافات بينهما، وهو أمر غير صحيح بحس بقوله.

كما أكد قصي على العلاقة الجيدة التي تربطه بنادين نجيم قائلا "ما يجمعني فيها غير كل الخير والمحبة، وهي شريكة ممتازة وممثلة ممتازة والمسلسل بتاعنا هيكون مختلف وجديد".

نادين نجيم سبق وأن أعربت عن عدم ارتياحها لحمل اسم مسلسلها عنوان "عشرين عشرين" لإعتقاددها بأن الحظ السيء يلاحقه بسبب هذا الرقم وارتباطه بأحداث العام 2020 حيث شاركت متابعيها بصورة سلفي لها في شهر مايو 2020 وعلقت قائلة :"سلفي اول ما بلشنا تصوير مسلسل ٢٠٢٠ … قد ما هل الرقم نحس حتى المسلسل نحسته معها، كان قلبي يشعر منذ البداية ان هذا الاسم ما بطمن لم ارتاح له يخرب بيتك ملا سنة ولا ابشع نسفيتي تعبانة (نفسيتي).