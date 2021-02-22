بزيادة وزن ملحوظة .. شاهد سمية الخشاب في أحدث جلسة تصوير

نشرت الفنانة سميه الخشاب صورة جديده لها خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام . وظهرت سميه الخشاب في الصورة ، بإطلالة ناعمه ، بزياد وزن ملحوظه حيث ارتدت فستان روز مكشوف الاكتاف ، وشعرها الاسود المنسدل علي الاكتاف ، ومكياج كثيف . و الفنانة سمية الخشاب بالغة من العمر 54 عاما، تعد إحدى النجمات اللاتى قدمن عددا من الأعمال الفنية التى لاقت إعجاب الجمهور. وتزوجت سمية الخشاب خمس مرات قبل زواجها من أحمد سعد، وذلك بحسب تصريحاتها المسجلة بالفيديو عبر العديد من البرامج التليفزيونية، وأكدت أكثر من مرة أن شائعات الزواج تحيطها كثيرا، لكنها لم تتزوج كثيرا كما أشاع البعض.

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