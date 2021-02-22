وظهرت نسرين طافش في الفيديو وهي مرتديه الحجاب ، وتفاعل عدد كبير من جمهور نسرين طافش مع الفيديو .
وجاءت التعليقات كالتالي ؛: "
هكذا اجمل واحلى نسرين ❤️????
اتمنالك تلتزمي فيه كتير لابقلك
ألفب مبروك الحجاب
ماشاء الله تبارك الله
وتواصل الفنانة نسرين طافش حاليًا قراءة العديد من السيناريوهات المقرر أن تختار فيما بينها خلال الفترة المقبلة، ونشرت عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة لها في منزلها الجديد الذي انتقلت للعيش بالقاهرة.
يذكر أن آخر أعمال الفنانة نسرين طافش مسلسل «الوجه الآخر» بطولة ماجد المصري، ندا موسى، عماد رشاد، أحمد خليل، مادلين طبر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نسرين طافش تفاجئ متابعيها بالحجاب .. والجمهور: ألف مبروك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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