بعد انسحابه.. حسن الرداد يضع نيللى كريم فى ورطة

وقال جمال العدل فى لقاء له ببرنامج "انسايدر بالعربى": إن الفنان حسن الرداد كان مشاركا فى بطولة مسلسل "ضد الكسر" مع نيللى كريم ولكن بعد رحيل والدته الفترة الماضية قرر حسن الرداد أن ينسحب من العدل خاصة أنه لم يستطع أن يتجاوز أحزانه ويشارك فى المسلسل.

أعلن المنتج جمال العدل عن انسحاب الفنان حسن الرداد من المشاركة فى بطولة مسلسل "ضد الكسر" للفنانة نيللى كريم والذى من المقرر أن يعرض فى رمضان المقبل.

"ضد الكسر" من بطولة نيللي كريم، محمد فراج، مصطفى درويش، هشام إسماعيل، تارا عماد، لقاء الخميسي، حمزة العيلي، وهو من تأليف عمرو الدالي وإخراج أحمد خالد وإنتاج جمال العدل، ومن المقرر عرضه في رمضان 2021.