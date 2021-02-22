نشر عمرو دياب صورة جديد لها من احدث جلسه تصوير لها بدبي ، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام . وظهر عمرو دياب في الصور خلفه معالم دبي في حمام السباحه . ويطلق عمرو دياب عطرا خلال حفله ويحمل اسمه ويقام الحفل بشاطيء ناموس غدا الإثنين. كما صور إعلانا أخرجه طارق العريان بين دبي وأبو ظبي على أنغام أغنية «وأنا معاك» التي طرحها عمرو دياب في ألبومه الأخير «ياأنا..يالأ»..وهي من كلمات خالد تاج الدين وألحان خالد عز وتوزيع عادل حقي

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عمرو دياب يطلق أفيشات عطره الجديد من دبي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.