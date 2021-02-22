المطرب سيف نبيل يرد على الهجوم بعد إحراجه مشتركة " عراق أيدول" بسبب وزنها الزائد .. فيديو

سيف نبيل المطرب العراقي تلقى انتقادات عديدة بسبب تصريحاته في حلقة الأسبوع الماضي من برنامج اكتشاف المواهب الغنائية "عراق أيدول" حيث علق على وزن إحدى المشاركات بالبرنامج ونصحها بإنقاص وزنها.

سيف نبيل في مرمى الانتقادات بسبب تصريحاته في "عراق أيدول"

متابعو برنامج "عراق أيدول" أعادوا نشر المقطع الذي تسبب في الجدل والانتقادات لسيف نبيل، حيث قال للمطربة الشابة: "أنا كنت خجلان، بحياتي ما بحب أجرح أحد، واقول لك دلال قللي شوي من الأكل وتنحفي".

وتابع: "برافو عليكي بالتقرير شفتك ان انتي تصالحتي مع نفسك وقلتي إن شاء الله شوية راح اخفف من وزني، الفنان في هذا الوقت هو باكدج، هو صورة، صوت ولكن صورته مهمة جداً قدام الناس، أحييكي".

تصريحات سيف نبيل بالبرنامج أثارت غضب قطاع كبير من جمهوره الذين اعتبروا أنه لا شأن له في الشكل الخارجي لأي مطرب، وللابد أن يحكم على الصوت والأداء فقط وليس على الملامح مثلما فعل، واعتبروا أن ما قاله بمثابة إهانة للمطربة الشابة، فيما اعتبر أخرون أن ما قاله سيف للمطربة ما هو إلا نصيحة مهمة لها، يجب أن تضعها في عين الاعتبار.

سيف نبيل يرد على الانتقادات بعد تعليقه على وزن مشتركة بـ"عراق أيدول"

من جانبه قرر سيف نبيل حسم الجدل حول حملة الهجوم ضده والتعليق على ما أثير خلال الساعات الماضية، فقال في تسجيل صوتي لبرنامج "ET بالعربي": "بالعكس أنا أبداً ما انتقدتها، أنا شفتها بالتقرير دوت الخليج اللي قالت إني أريد أضعف وإني رحت على دكتورة دوت الخليج مختصة بالتغذية، فشجعتها أنا بالبرنامج على أن تسيطر على هذا الشي".

وأضاف: "بالعكس مو غلط أبداً إن شخص يكون صحي ويكون جسمه حلو، ومو غلط أبداً يكون مثل ما هو حابب، بس إحنا نشجع الشخص اللي حابب ونكون داعمين له".

سيف نبيل ينجو من حادث بمنزله

ويشارك الفنان العراقي كعضو لجنة تحكيم ببرنامج "عراق آيدول"، إلى جانب كل من الفنانين حاتم العراقي ورحمة رياض، ويُعرض "IRAQ IDOL" أو "محبوب العراق" عبر شاشة MBC العراق، كل جمعة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت بغداد.

في سياق آخر نجا سيف نبيل قبل ساعات من حادث كاد أن يؤدي إلى إصابته بشدة، بعد سقوط لوح زجاجي ضخم على المقعد الذي كان يجلس عليه بوسط منزله، إلا أنه تحرك بالصدفة قبل دقائق من سقوط اللوح، الذي تهشم بدون سبب، بحسب ما قاله سيف في مقطع فيديو شاركه مع الجمهور على انستجرام.

وأضاف سيف نبيل: "كنا قاعدين بأمان الله ويجي اللوح وينكسر بهذه الطريقة المروعة والله ستر فعلا ولحقنا قمنا، العين حقيقي، قل أعوذ برب الفلق".