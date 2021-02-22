دينا تروى معاناتها مع كورونا: دخلت فى خناقة عنيفة .. فيديو

خرجت الفنانة دينا عن صمتها من خلال مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام لتروى فيه تفاصيل معاناتها مع فيروس كورونا المستجد.

وقالت دينا : إلى كل المحبين إننى أصبحت بخير وخرجت نتيجة المسحة الجديدة التى أجريتها سلبية، وأنا الآن فى فترة التعافى من المرض.

وأضافت دينا : إننى عانيت كثيرا من فيروس كورونا وكانت حالتى تشبه المشادة أو الخناقة بينى وبين هذا المرض العنيف والعنيد ولكن تغلبت عليه الحمد لله".

وأوضحت دينا : كل الشكر والامتنان لحبايبي وأصدقائي على دعمهم واهتمامهم وشكر خاص الدكتور بيجاد للفنانة القديرة #نبيلة_عبيد والشيف مى يعقوبي والإعلامية سهير جودة.

وكانت الراقصة دينا أعلنت عن تعافيها من الإصابة بفيروس كورونا من خلال حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، ونشرت صورة لها وعلقت قائلة: "الحمد لله دائما وأبدأ بشكر كل اصحابي وحبايبي الجمهور الغالي على قلبي جدا على دعواتكم ليا.

وتابعت دينا: "الحمد لله بعد اسبوعين نتيجة التحليل سلبية، وأنا مازلت ملتزمة بالعلاج والراحة علشان مايحصل أي مضاعفات، بشكركم كلكم على دعواتكم وحبكم اللي حقيقي فرقوا معايا جدا في فترة العزل".

وأضافت دينا: "وبشكر جدا دکتوري الدكتور بيجاد على رعايته ليا طوال فترة مرضي. من فضلكم، خدوا بالكم على نفسكم وربنا يشفي كل مريض. بحبكم".

يذكر أن الفنانة دينا شاركت في السباق الرمضانى 2020 بمسلسل سلطانة المعز، من بطولة النجمة غادة عبد الرازق ومجموعة كبيرة من الفنانين.

وتعتبر "سلطانة المعز" ملحمة درامية شعبية تدور أحداثها في إطار اجتماعي تشويقي من بطولة غادة عبد الرازق، محمود عبد المغني، تهاني راشد، حسن حسني، محمد شاهين، دينا، محمد لطفي، محمود البزاوي، وليد فواز، مي الغيطي، أحمد ماجد، كريم الأبنودي ورنا رئيس، ومدير التصوير هيثم زانيتا وإخراج محمد بكير.