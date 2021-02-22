عمرو دياب يطلق فيديو كليب أنا معاك .. شاهد

اطلق الفنان عمرو دياب فيديو كيلب اغنية وانا معاك ، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام .

كان عمرو قد أعلن عن طرح العطر رسميا يوم 22 فبراير، وذلك في المنتجع اليوناني الذي تم افتتاحه في دبي، ويحمل اسم جزيرة "ميكونوس" التي أحيا بها العديد من الحفلات، وصور أيضا بها أغانيه. ويعود عمرو في كليب الإعلان للتعاون مع المخرج طارق العريان، وتم تصويره على أنغام أغنية "وأنا معاك"، وهي من كلمات خالد تاج الدين، وألحان خالد عز، وتوزيع عادل حقي،

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