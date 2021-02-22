شاهد صورة قديمة لـ نادية الجندي.. ومتابعون: زي مانتي

نشرت الفنانة نادية الجندي صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
ظهرت نادية الجندي في صورة مجمعة، تجمع بين صورتها أثناء شبابها، وصورة أخرى وهي كبيرة، ويظهر بين الصورتين عدم اختلاف الشبه رغم تغير الزمن.
وعلق المتابعون لها علي عدم اختلاف شكلها، كالآتي:
زي مانتي ماتكبري – جميلة اوي – قمر
وكانت من ابرز التعليقات، تعليق الفنانة سوسن بدر لها، كاتبة: "قمر زمان وقمر دلوقتى وقمر على طول ماشاء الله ".
وكانت نجمة الجماهير الفنانة نادية الجندي، تصدرت مؤشر البحث جوجل بعد أن كشفت عن هويتها في برنامج The Masked Singer، والتي قدمت من خلاله شخصية نفرتيتي.
وتحرص الفنانة نادية الجندي على الظهور دائما بإطلالات تجذب القلوب، تبرز جمالها، حيث تميل إلى ارتداء الملابس المتناسبة المعتمدة على الألوان الزاهية.
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