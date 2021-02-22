«ولنا كلمة» إصدار جديد للكاتب طالب الضباري .. يضم مقالات أسبوعية نشرها في جريدة الوطن

مسقط – العمانية:

صدر للكاتب الصحفي طالب بن سيف الضباري كتاب ( ولنا كلمة ) و هو عبارة عن مجموعة مقالات أسبوعية نشرها في جريدة الوطن العمانية في أزمنة مختلفة وتناول فيها عددًا من القضايا الاقتصادية والاجتماعية والصحية ومواضيع متعلقة بتنمية الموارد البشرية خلال عامي 2018 / 2019م . جاء هذا الاصدار في 196 صفحة بعد ستة إصدارات خلال السنوات الماضية وتضمن 90 مقالا. يقول الضباري إنه حاول في هذا الاصدار أن يرصد العديد من القضايا التي كانت

تتصدر المشهد الوطني خلال العامين الماضيين، وفي مقدمتها قضية الباحثين عن عمل وطرح مجموعة حلول فضلا عن قضايا أخرى اجتماعية وتجارب وطنية.

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