وعلق هاني شاكر في الصورة قائلا: "كل سنه وانتوا طيبين وانتوا منورين حياتنا وانتوا احلي واغلي حاجه فيها ربنا يسعدكم ويفرحكم دائما زي ما انتوا بتفرحونا وبتسعدونا عيد ميلاد سعيد لاحلي ديدو واحلي لولو".
وقال هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، إن سبب موافقته على فكرة "الدويتو" مع كارول سماحة؛ لأنها فكرة غريبة وجديدة وليس لها سابقة في العالم ولا في المحيط الإقليمي، معقبا: كون الفكرة تجمع بين فنانين كبار في تقديم أغنيتين في سياق درامي "حدوتة" وهما زوجين وكل طرف يعاتب الآخر من وجهة نظره، فكرة جديدة جدا.
واسترسل: لقيت الفكرة حلوة بعد عرض المخرجة بتول عرفة للفكرة عليّ، وقالت لي: الفكرة عجبت كارول جدًا وتحمست ليها فقلتلها أنا كمان وافقت عليها ومتحمس.
وأضاف، عملية التصوير كانت متعبة، حيث استغرقت يومين كاملين من الظهيرة وحتى فجر اليوم التالي من كل يوم، ومع برودة الطقس، لكن سعادتنا بالعمل انعكست عليه، معقبا: "مكنتش متخيل خروج الاغنية للنور كان هيبقى بالشكل الجميل ده كنت متوقع تبقى حلوة بس مش بالشكل الرائع ده".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أحلى وأغلى حاجة في حياتنا.. هاني شاكر يحتفل مع عائلته.. شاهد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.