أحلى وأغلى حاجة في حياتنا.. هاني شاكر يحتفل مع عائلته.. شاهد

نشر الفنان هاني شاكر صورة تجمعه مع عائلته عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وعلق هاني شاكر في الصورة قائلا: "كل سنه وانتوا طيبين وانتوا منورين حياتنا وانتوا احلي واغلي حاجه فيها ربنا يسعدكم ويفرحكم دائما زي ما انتوا بتفرحونا وبتسعدونا عيد ميلاد سعيد لاحلي ديدو واحلي لولو".

وقال هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، إن سبب موافقته على فكرة "الدويتو" مع كارول سماحة؛ لأنها فكرة غريبة وجديدة وليس لها سابقة في العالم ولا في المحيط الإقليمي، معقبا: كون الفكرة تجمع بين فنانين كبار في تقديم أغنيتين في سياق درامي "حدوتة" وهما زوجين وكل طرف يعاتب الآخر من وجهة نظره، فكرة جديدة جدا.



واسترسل: لقيت الفكرة حلوة بعد عرض المخرجة بتول عرفة للفكرة عليّ، وقالت لي: الفكرة عجبت كارول جدًا وتحمست ليها فقلتلها أنا كمان وافقت عليها ومتحمس.





وأضاف، عملية التصوير كانت متعبة، حيث استغرقت يومين كاملين من الظهيرة وحتى فجر اليوم التالي من كل يوم، ومع برودة الطقس، لكن سعادتنا بالعمل انعكست عليه، معقبا: "مكنتش متخيل خروج الاغنية للنور كان هيبقى بالشكل الجميل ده كنت متوقع تبقى حلوة بس مش بالشكل الرائع ده".