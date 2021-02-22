ورد كتير وبهجه .. ابنة رجاء الجداوي تكشف سبب اعتزاز والدتها بمثل هذا اليوم

شاركت أميرة ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي صورا تجمع بين والدتها رجاء الجداوي ووالدها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وأوضحت أميرة أن يوم 22 فبراير، كان من أحب الأيام للفنانة رجاء الجداوي، ويرجع هذا لتعدد المناسبات الخاصة للعائلة في هذا اليوم، ومن أبرزهم: ذكرى عيد جواز رجاء الجداوي، وعيد ميلاد تحية كاريوكا.

وعلقت أميرة علي الصور، كاتبة: "يوم 22 فبراير، يوم مهم جدا في حياة مامي الله يرحمها وفي البيت كله كان دايما في احتفال كبير وورد كتتتتير وبهجة عيد زواج مامي وبابي الله يرحمهم وعيد ميلاد طنط تحيه الله يرحمها وعيد كتب كتاب عمتي الأقرب لقلب امي.. كانت تقول ٢٢ فبراير ده بحبه بحبه بحبه غير تعمد الشمس علي رمسيس التاني انا بصحي علي وجه حسن احلي نعمه من ربنا (الحب حلو) الله يرحمكم".

وكانت من أبرز التعليقات، تعليق الفنانة سوسن بدر، كاتبة: "الله يرحمهم ويرزقهم الجنة بإذن الله وتعيشي وتفتكري حبيبتي".

جدير بالذكر أن الفنانة رجاء الجداوي، توفيت منذ أشهر متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعدما تدهورت حالتها الصحية أثناء عزلها في المستشفى.

و رحلت عن عالمنا في بداية شهر يوليو من العام الجاري بعد احتجازها فى الحجر الصحي عقب إصابتها بفيروس كورونا الذي أودى بحياة الكثير من البشر حول العالم.