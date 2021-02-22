نجلاء بدر بعد إصابتها بـ كورونا: نفسي ضيق وبنهج

نشرت الفنانة نجلاء بدر تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك تعلن فيه عن تطورات حالتها الصحية بعد الاصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت نجلاء : ""سامحوني يا جماعة بالنسبة لعدم مقدرتي على الرد على التليفون.. للأسف نفسي ضيق وبنهج.. والحمد لله على كل شيء.. شكرًا بجد على اهتمامكم.. والاهتمام والحب والدعاء".

وكانت الفنانة نجلاء بدر، أعلنت إصابتها منذ قليل بفيروس كورونا المستجد.

وكتبت نجلاء بدر، من خلال حسابها على "فيس بوك": "أنا كوفيدنينتين .. ربنا يستر .. دعواتكم".

يشار إلى أن الفنانة نجلاء بدر، شاركت مؤخرًا في بطولة مسلسل "لؤلؤ" الذي حقق نجاحا كبيرا على مدار الأيام الماضية، أثناء عرضه في الـ"أوف سيزون".

وانتهى عرض مسلسل "لؤلؤ" على قناة ON، وهو من بطولة مى عمر وأحمد زاهر ونرمين الفقى وإدارد ونجلاء بدر، وعدد آخر كبير من الفنانين، سيناريو وحوار محمد مهران، وإنتاج شركة سينرجى، وإخراج محمد عبد السلام.