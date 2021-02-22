بدون مكياج .. سلمى أبو ضيف تبرز جمالها في أحدث ظهور عبر إنستجرام

نشرت الفنانة سلمي أبو ضيف، صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

تظهر سلمي أبو ضيف في الصورة، بدون مكياج موضحة جمالها الطبيعي تحت أشعة الشمس، مرتدية بلوزة باللون الأبيض، وخاتم من الفضة.

وعلقت سلمي أبو ضيف علي الصورة، كاتبة: "فيس تايم".

وجاءت التعليقات من قبل متابعيها، كالاتي:

بحبك – جميلة – قمر .

واقترن اسم سلمى أبو ضيف دائمًا، بالموضوعات المثيرة للجدل، ومنها ارتباطها منذ فترة طويلة بـ شاب إيطالي، ولكن هدأت الأوضاع بعد انفصالها عنه.

وفي مطلع العام الجاري، التقطت سلمى أبو ضيف صورا مع رئيس تحرير مجلة فوج في دبي، وهو أيضًا إيطالي الجنسية وردت الفنانة الشابة على الهجوم بانهما مجرد صديقين، ولا تربطهما أي علاقة عاطفية.

وكشفت سلمى أبو ضيف ، مؤخرًا عن عدم تمكنها من تحقيق حلمها بان تصبح عارضة أزياء رغم نحافة جسدها، وذلك بسبب قصر قامتها، وانها رفضت من قبل عروض من 22 وكالة إعلانية في نيويورك.

وأشارت سلمى أبو ضيف إلى أن وزنها يصل إلى 48 كيلو جرامًا، رغم أنها تتناول جميع المأكولات ولكن بكميات قليلة.