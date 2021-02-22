نادين نسيب نجيم تنشر البوستر الدعائي لمسلسلها "2020"

شوقت الفنانة نادين نسيب نجيم متابعيها، بالبوستر الدعائي الأول لمسلسلها الجديد"2020"، المقرر عرضه في السباق الرمضاني 2021، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
ظهرت نادين نسيب نجيم مرتدية حجاب، وعلقت على الصورة كاتبة: "الله وليّ التوفيق، انتظرونا خلال شهر رمضان المبارك على شاشة ام بي سي".
وجاءت التعليقات من قبل المتابعين لها، كالآتي:
بالتوفيق – منتظرين – مبروك.
ولدت نادين نسيب نجيم في 7 فبراير 1984، وهي ممثلة وعارضة أزياء لبنانية، وحاملة لقب ملكة جمال لبنان لعام 2004، كما تحمل الجنسية التونسية نسبة لوالدتها.
وتزوجت نادين نسيب نجيم من المهندس اللبناني ولاعب البوكر «هادي الأسمر» في 16 يونيو 2012 بعد قصة حب دامت لشهور، ورزقت منه بولدين هما «هافن» عام 2013 و«جيوفاني» بعام 2014، وفي سبتمبر 2019 أعلنت عن انفصالهما بشكل ودي.
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