محمد الشرنوبي يشوق جمهوره: "استنوا مفاجآت كتير قريب"

وجه محمد الشرنوبي رساله شكر لجمهوره عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام. ونشر الشرنوبي صوره له وعلق علي الصورة قائلا: "عايز اشكر كل واحد من الجمهور العظيم اللي دايمًا بيدعمني وفي ضهري وعايز اشكر كل اللي عاملين fan pages واحد واحد بس اخاف انسى حد ويارب دايمًا ابقى عارف اكون عند حسن ظنكم وثقتكم استنوا مفاجآت كتير قريب. يذكر أن الفنان محمد الشرنوبي فاجأ جمهوره في ديسمبر الماضي، بإعلان خطبته على راندا رياض، مديرة أعمال المطربة أنغام. ‏وكان من المقرر أن يقيما حفل زفاف كبير لكن بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا المستجد أقاما حفلا بسيطا اقتصر على الأهل والأصدقاء المقربين في منتصف يونيو الماضي.

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