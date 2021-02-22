اللبنانية منار حمزة تنهي خلافها مع أبناء شعبان عبدالرحيم بوصلة رقص وأحضان

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عدن - ياسمين التهامي في الاثنين 22 فبراير 2021 09:40 مساءً - بادرت الفنانة اللبنانية منار حمزة إلى إنهاء الخلاف القائم بينها وبين الفنان الشعبي المصري، عصام نجل الفنان الراحل شعبان عبد الرحيم. بعد أزمة الميراث التي فجرتها ودخلت في مشاحنات معه بسببها. وفاجأت منار اللبنانية أبناء شعبان عبدالرحيم والحضور بتواجدها في حفل زفاف ابنته، برفقة رجل الأعمال المصري هاني خلف أبو الذهب.

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