هاشتاج برفيوم عمرو دياب يتصدر تويتر

دشن عدد من رواد السوشيال ميديا هاشتاج #برفيوم_عمرو_دياب، عبر موقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة "تويتر"، عقب اعلان الهضبة عن صدور البرفيوم الخاص به اليوم.

واطلق الفنان عمرو دياب فيديو كليب اغنية "وانا معاك"، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

كان عمرو أعلن عن طرح العطر رسميا يوم 22 فبراير، في المنتجع اليوناني الذي تم افتتاحه في دبي، ويحمل اسم جزيرة "ميكونوس" التي أحيا بها العديد من الحفلات، وصور أيضا بها أغانيه، وكشفت مصادر مقربة منه عن سعر العطر، حيث تبلغ قيمته 150 دولار ما يعادل 2250 جنيها تقريبا .

ويعود عمرو في كليب الإعلان للتعاون مع المخرج طارق العريان، وتم تصويره على أنغام أغنية "وأنا معاك"، وهي من كلمات خالد تاج الدين، وألحان خالد عز، وتوزيع عادل حقي.

وتصدر هاشتاج #برفيوم_عمرو_دياب قائمة الأكثر تداولًا عبر تويتر، وجاءت التعليقات من قبل رواد السوشيال ميديا كالاتي: