حسين الجسمي يحتفل باليوم الوطني للكويت ويغني " يا نور الأرض " .. إليكم التفاصيل

حسين الجسمي يستعد لأحدث أعماله الغنائية الجديدة والتي من المقرر أن يطرحها خلال الأيام القادمة وهي أغنية "يا نور الأرض" التي يهديها للشعب الكويتي بمناسبة اليوم الوطني الـ60.

حسين الجسمي يغني للكويت في عيدها الوطني الـ60

حسين الجسمي النجم الإماراتي انتشرت خلال الساعات الماضية صورة من كواليس تحضيره لأغنية جديدة تحمل عنوان "يا نور الأرض" وهي مهداة للشعب الكويتي بمناسبة اليوم الوطني الكويتي الـ60، والذي يوافق يوم 25 فبراير من كل عام، وقد نشر الفنان الإماراتي الكبير صورة للاستديو الذي يسجل فيه الأغنية على خاصة "الأستوري" عبر حسابه على "انستجرام"، والأغنية دوت الخليج من كلمات الشاعر أحمد الشرقاوي وألحان ناصر الديكان، ومن المتوقع أن يتم طرح الأغنية خلال الأيام القليلة القادمة.

تفاصيل أغنية "يا نور الأرض" للفنان حسين الجسمي

الشاعر أحمد الشرقاوي نشر عبر حسابه على "تويتر" فيديو من كواليس التحضير الخاصة لأغنية "يا نور الأرض" وكشف الشاعر عن كلمات الأغنية التي كتبها وسوف يغنيها الفنان الكبير حسين الجسمي والتي تقول "يا نور الأرض وكلك خير، غرامك فرض وعشقك غير، يا كويت بحبك فوق الكلام والوصف، ويهزنا الشوق يا وطني يا كويت"، وقال الشاعر أحمد الشرقاوي في الفيديو: "معي الملحن ناصر الديكان الذي يلحن هذه الأغنية لصوت الجمال الفنان الكبير حسين الجسمي"، وتفاعل الجمهور مع الفيديو الذي نشره أحمد الشرقاوي، كما أعاد المحلن ناصر الديكان نشره عبر حسابه على "تويتر"، وأشاد البعض بهذا اللقاء الذي يجمع النجوم الثلاث في هذه الأغنية.

"يا نور الأرض" ليست الأغنية الأولى لحسين الجسمي للكويت

"يا نور الأرض" ليست دوت الخليج الأغنية الأولى التي يقدمها الفنان حسين الجسمي للكويت، حيث قدم في عام 2018 أغنية "أحب الكويت" بمناسبة اليوم الوطني وهي من أشعار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وحاكم دبي، وهي من ألحان فهد الناصر، وتوزيع يعقوب وعبدالله العماني و أحمد فرحات.

الجدير بالذكر أن الفنان حسين الجسمي قد أحيا حفل غنائي كبير في رأس السنة مع الفنانة أنغام على مسرح المدرج الروماني بمنطقة خورفكان بالإمارات العربية المتحدة، وقد استقبل الجمهور الفنان الكبير بشكل حافل وقدم حسين الجسمي التهاني بمناسبة انشاء مدرج خورفكان مؤكدا أن انشاء المدرج هو حلم أسعده وجميع أهالي خورفكان، كما ظهر حسين الجسمي خلال الفترة الماضية مع الملحن مصطفى جاد وزوجته الفنانة كارمن سليمان حيث نشر الملحن المصري أكثر من صورة مع الفنان الإماراتي أثناء زياتهما له، ووجه إليه رسالة على "انستجرام" فكتب: "يجعله عامر يا صاحبي.. دايماً بتبسط قوي لما بشوفك وشكراً على كل حاجة".