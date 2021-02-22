نجل سامر إسماعيل غاضبًا منه وأمل بوشوشة تكشف لـ"بصراحة مع": "زوجي خجول وأنا من اعترفت له بحبي أولًا"

أمل بشوشة والفنان السوري سامر إسماعيل تحدث كل منهما في لقائهما ببرنامج "بصراحة مع" والمعروض على قناة MBC عن العديد من الأسرار بحياتهما الشخصية، والطريقة التي يتعاملان بها مع ابنائهما.

أمل بشوشة: "أنا اعترفت لزوجي أولا بالحب"

أمل بشوشة كشفت في حديثها مع الفنان سامر إسماعيل عن أول لقاء جمعها بزوجها، حيث أوضحت أنها انجذبت له وتأكدت في لقائها الثاني معه بأنه سوف يصبح شريك حياتها، فقالت الفنانة الجزائرية التي تقيم في لبنان: "انجذبت إلى زوجي من أول لقاء لي معه ولم تكن قصص الحب في بالي بل كانت فكرة مؤجلة، لكن عندما رأيته لفت انتباهي، وتعرفنا ورغم شهرتي في هذا الوقت لم يكن يعرفني لكونه يعيش في الخارج، واعتقد أن هذا الشيء أسعدني، وجمعنا عشاء مع الأصدقاء ومن هنا بدأت اللقاءات بيننا تزداد وتحديدا عندما يأتي إلى لبنان، ولكن بعد زواجنا أخبرته أن المرة الثانية التي التقينا فيها تأكدت أنه سوف يكون شريك حياتي، وأنا من اعترفت له بالحب أولا فهو خجول بطبيعته".

سبب عدم مشاركة سامر اسماعيل في أعمال ذات إنتاج مشترك

سامر اسماعيل تحدث كذلك عن سبب عدم مشاركته في أعمال عربية ذات الإنتاج المشترك، وأكد أنه يبحث عن الأعمال التي تشبهه، وأنه لا يهتم بفكرة انتشار العمل بقدر قيمته فقال سامر اسماعيل: "هناك العديد من العروض التي تقدم لي من أجل المشاركة فيها، لكن هناك اعمال أكون مقتنع بها وتعجبني في بعض الاوقات هذه الأعمال لا تكون درامية، فشاركت في فيلم سوري منذ فترة وحصل على جوائز دولية، فأنا لأ أفضل أن اشارك في أعمال سوف يتم التسويق لها بشكل مميز في وقت الدور الذي سوف اقدمه لا يشبهني، أي لا أهتم بفكرة انتشار العمل بقدر ما تعنيني قيمته".

طريقة تعامل أمل بشوشة وسامر إسماعيل مع ابنائهما

سامر اسماعيل أوضح أن ابنه لا يستوعب فكرة أن والده ممثل كما تحدث عن المواقف التي تجمعه به وتحديدا عندما يتركه لفترة بسبب العمل فقال: "دائما يسألني ابني عندما اتركه واسافر عن طبيعة عملي وماذا أفعل في سفري، فلا يزال غير قادرة على ان يستوعب فكرة أن والده ممثل، في وقت يرفض الحديث معي في أول أيام سفري بسبب غضبه من رحيلي، ولا استطيع أن اصف نفسي بالوالد الصارم مع ابني"، بينما تحدثت الفنانة أمل بشوشة كذلك عن طبيعة علاقتها بابنتها فقالت: "لدي صعوبة في التبرير لابنتي سبب غيابي عن المنزل بسبب العمل، وهي دائما تسأل عن سر ابتعادي لفترة طويلة، لذلك أصبحت اسعى للابتعاد عن أي عمل خارج لبنان".