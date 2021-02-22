دينا تبكي في أول ظهور بالفيديو بعد تعافيها من فيروس كورونا:" تجربة صعبة وسخيفة"

دينا طمأنت الجمهور على حالتها الصحية بعد تعافيها من فيروس كورونا، ونشرت فيديو على حسابها بانستقرام تحدثت به عن تجربتها مع الفيروس وعن حالتها الصحية بعد اسبوعين من العزل الصحي.

دينا تبكي وتحكي تجربتها مع الإصابة بفيروس كورونا

ونشرت الراقصة والممثلة دينا فيديو مباشرة على حسابها بانستقرام، في أول ظهور لها بعد إصابتها بفيروس كورونا وتعافيها منه، وعلقت على الفيديو قائلة:" الحمدلله دائما وابدا الشكر لربنا اولا و لكل اصدقائي.. تحليل الكورونا بعد اسبوعين من العزل نيجاتيڤ، كل الشكر ولامتنان لحبايبي واصدقائي على دعمهم واهتمامهم، وشكر خاص الدكتور بيجاد، وللفنانة القديرة نبيلة عبيد والشيف مي يعقوبي والاعلامية سهير جودة".

دينا تكشف حالتها الصحية بعد تعافيها من فيروس كورونا

وقالت دينا في الفيديو إنها مفتقدة لكل شيء في الحياة، وتفتقد حياتها الطبيعية ومقابلة أصدقائها والمشي في الخارج والجلوس مع والدتها وغيرها من الأشياء التي كانت تسلم بوجودها ولم تتخيل أن تحرم منها بسبب فيروس كورونا، وقالت إنها عانت كثيراً مع الفيروس ووصفت الأمر بالمعركة الصعبة والسخيفة، خاصة لتأثيره على صحتها النفسية بسبب انعزالها وابتعادها عن والدتها وابنها، وأضافت إنها كانت تتحدث مع الجدران بسبب وحدتها في الفترة الأخيرة.

ونفت دينا نقلها للمستشفى أو تدهور حالتها الصحية، وقالت إنها مازالت في مرحلة التعافي من الفيروس رغم سلبية المسحة الأخيرة التي أجرتها، ولم تتمالك دموعها أثناء الحديث عن دور والدتها في مساندتها، وقالت إنها كانت تخاف ان تنتقل العدوى إلى والدتها ولكن الأخيرة لم تخف وظلت بجوارها، ووصفتها بالسيدة القوية والغريبة، وعبرت عن فخرها بسبب مساندة أصدقائها لها وزيارتهم لها واهتمامهم بها وهو الأمر الذي ساعدها كثيراً في التعافي.

دينا توجه رسالة إلى نبيلة عبيد بعد تعافيها من كورونا

وقالت دينا إنها كانت تلتزم بكل الاحتياطات ضد الفيروس ولكنها لا تعرف مصدر إصابتها، ووجهت نصيحة للجمهور بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية بسبب صعوبة المرض، ووجهت الشكر لعدد من أصدقائها في الوسط الفني بسبب وقوفهم بجانبها وعلى رأسهم الفنانة نبيلة عبيد والتي كانت تطمئن عليها وتساندها، وقالت إنها سيدة عظيمة وحساسة وصاحبة قلب كبير ولم تخيل ان يكون حجم مساندتها لها بهذا الشكل.