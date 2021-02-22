ويقدم الموقع محتوى رسمي موثّق ومرجعي لتاريخ الكاتب الراحل، إضافة إلى إنشاء صفحات رسمية له على منصات التواصل الاجتماعي للتفاعل مع جمهور وحيد حامد بأنحاء العالم العربي.
ويضم الموقع سجلًا لكل الأعمال التي قدمها وحيد حامد، سواء الأفلام، والمسلسلات التليفزيونية، والمسلسلات الإذاعية، والمسرحيات، والمقالات المنشورة في الصحف المختلفة، بالإضافة إلى معرض للصور والفيديو يستعرض المقابلات التي أجريت معه.
وعبر أكثر من 100 عمل درامي قدمهم للسينما، التليفزيون، الإذاعة والمسرح، سجل الكاتب المصري وحيد حامد لنفسه مكانة غير مسبوقة في العالم العربي بالعمل من خلال كل أنواع الدراما المتاحة منذ سبعينات القرن العشرين ولمدة 50 سنة، مع نجاح حققته أعماله انعكس في حفاوة نقدية وإقبال جماهيري على حد سواء، ليفوز عنها بالعديد من الجوائز والتكريمات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لتوثيق تاريخه الفني.. إطلاق الموقع الرسمي للكاتب الكبير وحيد حامد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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