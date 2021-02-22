قصه الحب الأروع في الوجود .. هنا شيحا تحتفل بذكرى جواز والديها

شاركت الفنانة هنا شيحة صورة قديمة لوالديها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

يظهر كل من والدي هنا شيحا، في صورة قديمة، ينظرون الي بعضهم البعض، بكل حب واهتمام، لتحتفل هنا شيحا بذكرى زواجهم سويًا.

وعلقت هنا شيحا على الصورة كاتبة: "قصة الحب الأروع في الوجود .. جعلتونا نحلم بحب موجود فقط في الأساطير مثلكما .. غدا عيد زواج امي وابي نظرتك لابي وحبك اللا نهائي وعطائك المتفاني له ولنا .. حبه لكي وتفهمه لكي واحترامك واحترام خصوصيتك وتفردك علاقة حب وصداقة وتفاهم وتلاقي روحي وعقلي يا رب ارزقني مثلك يا ابي".

يذكر أن آخر مشاركات الفنانة هنا شيحة الدرامية مسلسل "شاهد عيان" حيث قدمت دور ندى، زوجة تحمل عبئًا من الماضي، ويتعرض زوجها لمفاجأة عائلية تقلب حياته وتؤدي به إلى دائرة من الشكوك بكل من حوله.

ويشارك في بطولة المسلسل كل من الفنان وليد فواز، محمد لطفي، هنا شيحة، بسمة، إخراج محمد حماقي، وتدور أحداثه فى إطار بوليسي أكشن رومانسي.