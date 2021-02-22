رانيا منصور تكشف كواليسها مع اسود فاتح أثناء انفجار بيروت

وحول كواليس المسلسل، قالت رانيا منصور، في تصريح خاص لـ دوت الخليج، إنها تصادف تواجدها في لبنان لتصوير المسلسل خلال إنفجار مرفأ بيروت، الذي هز العالم كله، لافتة إلى أنها لم بكن لديها تصوير في ذلك اليوم لكنها كانت داخل أحد المولات.
وأشارت رانيا منصور، أنها تفاجأت بتكسير النوافذ الزجاجية ودوي الإنفجار الضحم، دون أن تعرف السبب الواضح من ذلك لكنها لم تصاب بأي شئ إثر الإنفجار، موضحة أنها كانت بجوار باب المول وفور سماع الإنفجار خرجت مسرعة، وأنه لم يحدث أي تدافع لقلة المتواجدين داخل المول أثناء الإنفجار.
وأوضحت «منصور» أن الفنانة هيفاء وهبي، كان لديها تصوير في ذلك اليوم لكن اليوم مر بسلام على فريق عمل المسلسل، ولكن الرهبة سيطرت عليهم بالكامل لمحاولة إضمئنان كلًا منهم على الآخر، مشيرة إلى أنها تلقت اتصالًا هاتفيًا من الفنانة روجينا بعد هذا الإنفجار.
مسلسل "أسود فاتح" من بطولة هيفاء وهبي ومعتصم النهار وأحمد فهمي وشريف سلامة وروجينا ونانسي صلاح وصبري فواز وفراس سعيد وناصر سيف، من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.
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