اطلعلي برة.. حكيم يروج لأحدث أغانيه قبل طرحها على يوتيوب

نشر نجم الأغنية الشعبية حكيم، بوستر جديد من أحدث أغانيه «اطلعلي برة» عبر حسابه الرسمي على تطبيق انستجرام، ليروج للأغنية قبيل طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب.

وعلق حكيم، على البوستر قائلًا: «اعملوا اشتراك دلوقتى فى القناة الرسمية على اليوتيوب .. علشان تسمعوا اغنيتى الجديدة #اطلعلى_برة من».

يأتي ذلك بعدما حرص المطرب الكبير حكيم على نشر أغنية "الصعيد يا دولة" للرد على هجوم الإعلامي تامر حبيب على أهل الصعيد، وذلك بعد قرار وقفه من قبل المجلس الإعلى للإعلام.