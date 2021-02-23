يوسف عثمان يبدأ تصوير حلقات "وراء كل باب"

بدأ الفنان يوسف عثمان تصوير مشاهده من مسلسل "وراء كل باب"، وهو عبارة عن مسلسل تشويقي يتكون من مجموعة من الحواديت تتكون كل حدوتة من 5 حلقات، ويوسف عثمان يمثل الحدوتة الثانية بعنوان "يوم من الأيام"
ويشارك فى البطولة الفنان القدير أحمد خليل، الحكاية من تأليف يسري الفخراني وقصة وسيناريو وحوار محمد الشواف من إخراج أحمد خالد أمين، ومن المفترض أن يتم عرضه اول شهر مارس القادم.
وعلى جانب آخر من المقرر أن يعرض مسلسل "وادي الجن" يوم 22 فبراير على إحدى المنصات الإلكترونية ويتكون من 7 حلقات سيعرض أسبوعيًا من خلال حلقة واحدة في الأسبوع مدتها تصل لساعة، من إخراج حسام الجوهري، وبطولة يوسف عثمان، خالد كمال، فراس سعيد، ليلى أحمد زاهر، حسن مالك، سينثيا خليفة، هنا داوود، محسن منصور، هبة عبدالغني، رؤى شنوحة، عبدالرحمن اليماني، وظهور خاص للفنانة بشرى والإعلامية ريهام سعيد.
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