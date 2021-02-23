توثيق الكتروني لأعمال وحيد حامد

توثيق الكتروني لأعمال وحيد حامدأعلن المُخرج المصري مروان حامد، الإطلاق الرسمي لموقع والده الكاتب الكبير الراحل وحيد حامد، وذلك بشأن توثيق تاريخه الحافل في صناعة السينما والتليفزيون.

وكتب مروان حامد، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «يسعدنا الإعلان على إطلاق الموقع الرسمي للكاتب الكبير وحيد حامد، لتوثيق تاريخه الحافل في صناعة السينما والتليفزيون، ويقدم الموقع محتوى رسمي لتاريخ الكاتب الراحل».

وأضاف: «ويضم الموقع سجلاً بكل الأعمال التي قدمها وحيد حامد، سواء الأفلام، والمسلسلات التليفزيونية، والمسلسلات الإذاعية، والمسرحيات، والمقالات المنشورة في الصحف المختلفة، بالإضافة إلى معرض للصور والفيديو يستعرض المقابلات التي أجريت معه».

وكان وحيد حامد، قد رحلّ عن عالمنا يوم 2 يناير الماضي، بعد أزمة صحية آلمت به دخل على أثرها أحد مستشفيات المهندسين، حتى توفى بعد أيام عن عمر ناهز 77 عامًا.

وحيد حامد قدم أكثر من 80 نصًا بين السينما والتلفزيون من أبرزهم: «أحلام الفتى الطائر»، «الإنسان يعيش مرة واحدة»، «الغول»، «غريب في بيتي»، «الهلفوت»، «آخر الرجال المحترمين»، «البريء»، «الراقصة والسياسي»، «الإرهاب والكباب»، «اللعب مع الكبار»، «العائلة»، «النوم في العسل»، «طيور الظلام»، «معالي الوزير»، «عمارة يعقوبيان»، «دم الغزال».

وتعاون وحيد حامد مع كبار نجوم الفن خلال مسيرته الفنية منهم عادل إمام، نور الشريف، أحمد زكي، محمود عبدالعزيز، حسين فهمي، فاروق الفيشاوي، يوسف شعبان، محمود ياسين، نبيلة عبيد، نادية الجندي، ميرفت أمين، يسرا، ليلى علوي، إلهام شاهين، منى زكي، منة شلبي، روبي.

وحسب صحيفة (الوطن) المصرية فقد جاء آخر تكريم حصل عليه وحيد حامد، هو جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر من مهرجان القاهرة السينمائي والذي احتفى به في دورته المنتهية مؤخرًا قبل وفاته.

