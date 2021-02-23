كارمن سليمان تلاعب أنثى الأسد

شاركت الفنانة كارمن سليمان جمهورها بفيديو لها، وهى تقوم باللعب مع أنثى الأسد، دون أي حواجز بينهما.

وظهرت كارمن سليمان بالفيديو وهى ممسكة عص بيدها وتقوم بإدخلها في فم اثني الأسد وعلقت قائلة "‬‏‪أول ما شفتها..... أنا: أنا مش هدخلها ... الحارس: ماتخافيش دي أليفة خالص.. أنا: إذا كان كدة تما

وحققت أغنية "الذكرى الشتوية" لـ كارمن سليمان، اكثر من مليون مشاهدة بعد طرحها عبر القناه الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، في 28 يناير الماضي.



وتقول كلمات الأغنية: "ف ميعاد الجرح السنوي و الذكرى الشتوية .. بخرج من تأثير قصتنا وعلاقتنا الوهمية .. وخناقاتنا الكتير وتليفونات بليل ووداعنا الأخير والصدمة القوية".



فـ ميعاد الجرح السنوي و الذكرى الشتوية .. بخرج من تأثير قصتنا وعلاقتنا الوهمية .. وخناقاتنا الكتير وتليفونات بليل ووداعنا الأخير والصدمة القوية".



"الذكرى الشتوية" كلمات باسم عادل، وألحان تامر علي، وتوزيع ومكس وماستر يحيى يوسف، تسجيل صوت ماهر صلاح.

