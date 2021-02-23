نداء شرارة تطرح أغنيتها الجديدة قالهالي.. فيديو

طرحت الفنانة نداء شرارة، أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم "قالهالي" عبر القناه الرسمية الخاصة بها على موقع "اليوتيوب". تقول كلمات الأغنية: "حبيت وأخيرا جالي .. اللي سنين تمنيته .. دعوة وربنا جابهالي .. بعلن للناس حبيته .. وياه بقيت وياه ..وياه دي احلى حياه". ده قالهالي اخيرا قالهالي.. وبقى بالنسبالي اه بكل الناس .. ومين غيره أصلا مفيش غيره .. ملكني بتأثيره وعايشه ميت احساس .. في نصيب وبيتشال لينا .. مَش حب كلام في اغاني .. ف بنقفل بابنا عَلِينا .. نستنى النص التاني". "قالهالي" كلمات أحمد حسن راؤول، والحان وتوزيع جان ماري رياشي.

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