تامر حسني يتصدر تويتر.. ومغردون: نجم الجيل

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #تامر_حسني.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏نجم الجيل مش من فراغ #تامر_حسني " و "‏‎#تامر_حسني اتفق مع حاليًا تامر حسني نجم الجيل وواخد وضعه عن عمرو دياب الفتره دي بس متنساش ان عمرو دياب واخد 6 جوائز عالميه + غني لي 8 افلام اجنبيه وبيغني من سنة 80 عمرو دياب تاريخ بمعني الاصح وتامر حسني برضو حاليًا بيقدم عظمهه وهوا نجم الجيل".



وقال آخرون "‏‎#تامر_حسني هوا طبعا تامر حسني حاليا محدش يختلف انو بقا نجم الجيل وواخد سيط عن عمرو دياب بس للتوضيح برضو عمرو دياب وصل لحته في العالميه محدش وصلها.

قبل ما تختلف معاي ادخل علي اي موسوعه وشوف دا واخد جوائز عالميه كد اي " و "تامر حسني فنان عالي جدا وإحساس قوي ".

وحققت أغنية "قولني كلام" للفنان تامر حسني 24 مليون مشاهدة بعد مرور أكثر من شهرين على طرحها بقناته الرسمية بموقع "يوتيوب".

الأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان تامر علي، وتوزيع على فتح الله.

وأحيا الفنان تامر حسني، حفل افتتاح بطولة كأس العالم لكرة اليد المقامة حاليا بمصر بأغنية جديدة "ارفع ايدك".



وحققت أغنية "ارفع إيدك" للنجم تامر حسنى في أول يوم، وهى الأغنية الدعائية لبطولة كأس العالم لكرة 3 ملايين و600 ألف مشاهدة بعد طرحها بساعات قليلة، عبر القناة الرسمية لتامر حسنى على موقع "يوتيوب".



وشهد افتتاح حفل كأس العالم لكرة اليد عرض فقرات فنية رائعة، وتضمنت العديد من الرقص المتنوع الذي يشبه الحضارة المصرية القديمة.