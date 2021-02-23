دادة السينما المصرية.. أبرز المحطات في حياة الفنانة ثريا فخري

ونرصد أبرز المعلومات عن الفنانة الراحلة ثريا فخرى فى السطور التالية ..
- ولدت في مدينة زحلة بلبنان عام 1914.
- عشقت التمثيل منذ صغرها؛ لذلك التحقت بفرقة التمثيل المدرسية، وعقب إنهاء دراستها الابتدائية انضمت إلى إحدى الفرق اللبنانية.
- جاءت إلى مصر عندما بلغت الخامسة والعشرون من عمرها، حيث أقامت مع والدها تاجر الأقمشة البسيط في الإسكندرية.
- انضمت إلى فرقة الفنان "علي الكسار"؛ لتستكمل مشوارها الفني من خلال العديد من الفرق المسرحية، ووصل رصيدها الفني إلى ما يقرب من 32 مسرحية، كما قدمت حوالي 55 فيلمًا.
- بدأت مسيرتها الفنية في عام 1939 في فيلم "العزيمة".
- تزوجت ثريا فخري، 3 مرات، أولهما: كان محمد توفيق "محاسب الفنانيين"، ثم الشاب المصري نبيل الدسوقي، والذي استمرت معه لمدة 10 سنوات، وأخيرًا فؤاد فهيم الذى استمرت معه 7 سنوات، ورحل تاركا لها ثروة هائلة، ولكونها لم تنجب من الثلاث زيجات فقد آلت كل ثروتها لوزارة الأوقاف؛ لأنها لم يكن لها وريث.
- من أعمالها: «آخر جنان 1965، شربات ومطلوب أرملة: 1965، وأيام ضائعة: 1965، وليلة الزفاف: 1965 الداده، وأغلى من حياتي: 1965، والحياة حلوة: 1965، وهارب من الزواج: 1964».
- توفيت في 23 فبراير عام 1966.
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