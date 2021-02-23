سعد لمجرد يعلن موعد طرح كليب أغنيته الجديدة "الغادي وحدو".. بالصورة

سعد لمجرد كشف عن مفاجأته الفنية الجديدة في 2021، ونشر صورة بوستر أغنيته الجديدة "الغادي وحدو"، وكشف عن لقطة من كليب الأغنية وموعد طرحه.

سعد لمجرد يشوق الجمهور بصورة من كليبه الجديد

ونشر سعد لمجرد صورة من فيديو كليب أغنيته الجديدة "الغادي وحدو"، والتي بدا انها أغنية مغربية جديدة، وظهرت في الصورة فرقة موسيقية مع سعد لمجرد والذين ظهروا جميعاً بالأزياء المغربية التقليدية، وشوق سعد لمجرد الجمهور للكليب والأغنية، وأعلن موعد طرحها في يوم الأحد 28 فبراير الجاري، وذلك بعد شهرين من طرحه أغنية "الوجه التاني" مع المطرب زهير بهاوي.

سعد لمجرد يروج لحملة المليار مشاهدة لكليب "لمعلم"

وفي نفس الوقت، واصل سعد لمجرد الترويج لحملة المليار مشاهدة لكليب "لمعلم"، والذي اقترب من تحقيق الرقم بعد وصوله إلى 899 مليون مشاهدة في 5 سنوات، ودشن جمهوره حملة من أجل كسر الرقم القياسي وجعل سعد لمجرد أول مطرب عربي يصل لهذا الرقم على يوتيوب، ونشر سعد لمجرد عدة صور وفيديوهات من حملة جمهوره على انستقرام، بهدف تحقيق الرقم القياسي في كليبه الأشهر في مسيرته الفنية.

مفاجآت بالجملة لسعد لمجرد في 2021

ويأتي إعلان سعد لمجرد على أغنيته الجديدة "الغادي وحدو" في الوقت الذي شوق به الجمهور مؤخراً لعدة مفاجآت غنائية، بعد زيارته لدبي، وعلى رأسها تجهيزه لأغنية مع الفنان صابر الرباعي والموزع العالمي ريدوان، وقال إنها ستكون موسيقى عالمية تجمع بين أصواتهم الثلاثة، وستضم كلمات باللغة العربية والإنجليزية، وكشف سعد لمجرد أيضاً عن تسجيله لأغنية باللغة الاسبانية وذلك لأول مرة في مسيرته، ولكن لم يكشف تفاصيلها او موعد طرحها.

وكشف سعد لمجرد مؤخراً أيضاً عن تعاون جديد مع سمو الشيخ محمد بن سلطان بن حمدان آل نهيان، ونشر صورة معه خلال زيارته الأخيرة إلى دبي، وشوق الجمهور للعمل الجديد من أشعاره، وذلك بعد آخر أعماله في فيديو كليب "الوجه التاني" مع زهير بهاوي، والتي حققت ما يقارب 80 مليون مشاهدة في شهر واحد من طرحها.