أبرز لقطات إعلان عمرو دياب لعطره الجديد.. مشهد مكرر من "أماكن السهر" وكشف سر التاتو

عمرو دياب طرح أخيراً إعلان عطره الجديد اليوم، بعد فترة من الترويج له ونشر صور كواليسه والتي أثارت الجدل كثيراً في الفترة الماضية، ولاقى الفيديو تفاعلاً كبيراً من الجمهور فور طرحه اليوم.

عمرو دياب بلقطات أكثر جرأة في إعلانه الجديد

ومن أبرز اللقطات التي لاقت تفاعل كبير في إعلان عمرو دياب لدى الجمهور جرأته في اختيار إطلالاته واكسسوارته، وأبرزها استعراضه للتاتو الجديد في ظهره وكذلك ارتدائه قرط بأذنه، بالإضافة إلى المشاهد الرومانسية في الكليب بوجود أكثر من مودل بجانب الإعلامية إنجي كيوان، وهو ما حاز على النصيب الأكبر من تعليقات الجمهور على الإعلان بعد طرحه.

مشاهد مكررة من "أماكن السهر" في إعلان عمرو دياب

وأثار عمرو دياب الجدل ببعض المشاهد في الإعلان الجديد، بسبب تكرار بعضها من كليبه الشهير "أماكن السهر" مع دينا الشربيني، وأبرزها مشهده الرومانسي معها على الشاطيء، والذي تكرر مرة أخرى مع مودل الإعلان، واعتبر البعض ان عمرو دياب أراد توجيه رسالة من خلاله إلى دينا الشربيني بعد انفصالهما، في حين رأى البعض أنه تكرار غير مقصود في الإعلان.

ولم تتوقف الرسائل غير المباشرة في إعلان عمرو دياب على مشهد الشاطيء فقط، والذي ذكر الجمهور بدينا الشربيني، ولكن أيضاً في القبعة التي استعرضها في الإعلان، والتي كتب عليها كلمات أغنيته الأخيرة "شكراً"، وهو ما جعل الجمهور يخمن من المقصود برسالته غير المباشرة بها، خاصة أن الأغنية شهدت أزمة في الفترة الأخيرة بسبب هجوم رامي صبري على فريق عملها واتهامهم بخطف الأغنية منه لصالح عمرو دياب.

الكشف عن سر تاتو عمرو دياب الجديد

واستعرض أيضاً عمرو دياب التاتو الجديد على ظهره في نهاية الإعلان، والذي كشف الجمهور سره أخيراً، بعدما أشارت الكاميرا إلى رقم "34" في رسمة التاتو، والتي دوت الخليج نفس عنوان عطر عمرو دياب، وفسر البعض التاتو بانه تاريخ ميلاد والدته، وأن رقم "19" بجانبه، هو تاريخ ميلاد والده في عام 1919، واستعان عمرو دياب في الإعلان بمقاطع من أغنيته "وانا معاك" والتي طرحها في ألبومه الأخير "يا أنا يا لأ".