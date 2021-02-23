نجلاء بدر تشكو من أعراض فيروس كورونا بعد إصابتها:"نفسي ضيق وبنهج"

نجلاء بدر أقلقت الجمهور اليوم على حالتها الصحية بعد كشفها عن معاناتها مع أعراض فيروس كورونا، ونشرت تدوينة على حسابها بفيسبوك كشفت بها عن تطورات حالتها الصحية.

نجلاء بدر تشكو من أعراض فيروس كورونا

وكشفت الفنانة نجلاء بدر عن تطورات حالتها الصحية اليوم بعد كشفها أمس عن إصابتها بفيروس كورونا، ونشرت تدوينة على حسابها الشخصي بفيسبوك اشتكت به من ظهور الأعراض، وقالت إنها تعاني من ضيق بالتنفس وإرهاق، واعتذرت لعدم قدرتها على التواصل مع أصدقائها وزملائها بسبب متاعبها، ومازالت نجلاء بدر في العزل المنزلي بعد إصابتها أمس.

تطورات الحالة الصحية لنجلاء بدر

وقالت نجلاء بدر في تدوينتها:" سامحوني يا جماعة بالنسبة لعدم مقدرتي على الرد على التليفون.. للأسف نفسي ضيق وبنهج والحمد لله على كل شيء.. شكراً بجد على اهتمامكم وأنا بقرأ كل الرسايل الحلوة والاهتمام والحب والدعاء.. ربنا يحفظنا جميعاً"، وذلك بعدما أعلنت أمس إصابتها بفيروس كورونا، ونشرت تدوينة لها على فيسبوك أكدت بها إصابتها بعد إجرائها مسحة كورونا، وتلقت عشرات رسائل الدعم ودعوات الشفاء من جمهورها وزملائها.

وأثارت نجلاء بدر القلق على حالتها الصحية بعد تدوينتها الأخيرة وكذلك في الوسط الفني خاصة إنها الحالة الثانية التي تعلن إصابتها بعد الفنان أحمد مكي، وتصور حالياً عدة أعمال درامية، وأبرزها مسلسل "نسل الأغراب" مع أمير كرارة وأحمد السقا، وكذلك مسلسل "بين السما والأرض" مع هاني سلامة ويسرا اللوزي وغيرهم، وتوقفت نجلاء بدر عن تصوير هذه الأعمال في الوقت الحالي بسبب إصابتها بالفيروس.

إصابات كورونا في الوسط الفني

وانضمت نجلاء بدر إلى عدد من الفنانين المصابين بفيروس كورونا وأبرزهم الفنان أحمد مكي، والذي أعلن إصابته أول أمس، وتوقف عن تصوير مسلسله "الاختيار"، وسبقه عدد من الفنانين الذين أصيبوا في تصوير مسلسلاتهم مثل الفنان سيد رجب وصبري فواز وغيرهم، وكان آخر المتعافين من الفيروس الفنانة دينا، والتي نشرت فيديو اليوم كشفت به تجربتها مع المرض ووجهت الشكر لأصدقائها في الوسط الفني، وأكدت أنها مازالت في مرحلة التعافي بعد ان جاءت نتيجة المسحة الأخيرة سلبية.