هيفاء وهبي تحصل على حكم بحبس محمد وزيري 5 سنوات وهكذا علقت واحتفلت مع الجمهور

هيفاء وهبي أعلنت اليوم حصولها على حكم لصالحها في قضيتها ضد مدير أعمالها السابق محمد وزيري، بعدما حكمت المحكمة ضده بالحبس لمدة 5 سنوات مع الشغل والنفاذ في قضية النصب والاستيلاء على أموالها.

هيفاء وهبي تعلق على حصولها على حكم بحبس مدير أعمالها السابق

ونشرت الفنانة هيفاء وهبي تغريدة على حسابها بتويتر أعلنت بها انتصارها في الجولة القضائية الأولى ضد مدير أعمالها السابق محمد وزيري، ونشرت تفاصيل الحكم بحبس وزيري لمدة 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، واحتفلت بالحكم وعلقت على تفاصيل الحكم وقالت:" الحكم في قضيتيّ النصب والاستيلاء، شكرا للقضاء المصري العادل.. ما النصر الا من عند الله والحمد لله".

الحكم بحبس محمد وزيري 5 سنوات مع الشغل

وقالت هيفاء وهبي في بيانها بعد الحكم، أن المحكمة أصدرت حكماً ضد محمد وزيري بالتعويض المدني وإلزامه بأتعاب المحاماة والمصاريف، مع التحفظ على أمواله وممتلكاته، وأحالته المحكمة إلى قضية أخرى بتهمة غسيل الأموال، ووجهت هيفاء وهبي الشكر إلى فريق دفاعها ومحاميها، ونشرت صورة لهم على انستقرام وعبرت عن حبها لهم بعد الانتصار الأول في القضية.

هيفاء وهبي تحتفل بانتصارها على محمد وزيري

وكشفت هيفاء وهبي عن استمرارها في التقاضي ضد محمد وزيري، رغم حكم حبسه في القضية الأولى، وقالت في ختام بيانها:"هذه قضية ضمن مجموعة قضايا أخرى ننتظر أحكامها، وما النصر إلا من عند الله والحمد لله"، واحتفلت هيفاء وهبي مع جمهورها بهذا الانتصار في القضية، والتي أولت لها هيفاء وهبي أهتمام كبير في الفترة الأخيرة، ودشن الجمهور هاشتاق بعنوان "مبروك هيفاء" للاحتفال معها بهذا الحكم.

وتتواجد هيفاء وهبي هذه الأيام في أمريكا، واعتذرت عن تقديم أعمال فنية في الفترة المقبلة بسبب أزمة كورونا وأبرزها مسلسل يسرا الجديد "حرب أهلية"، وكانت أزمتها مع محمد وزيري قد اشتعلت العام الماضي بعدما اتهمته بالنصب والاستيلاء على أموالها وممتلكاتها، وذلك بعد فترة من علاقتهما القوية وعملهما معاً، وادعى وزيري وقتها زواجه من هيفاء وهبي إلا انها استطاعت أيضاً نفي ادعاءاته عن طريق المحكمة قبل ان تحصل على حكم بحبسه.