عمرو دياب يتصدر تويتر.. ومغردون: بيعرف يشد الناس ليه

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #عمرو_دياب.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على تويتر وجاءت التعليقات كالتالي:

- "‏عمرو دياب بيعرف يشد الناس ليه من غير ولا كلمه #برفيوم_عمرو_دياب ".

- "أنا ممكن لو لقيت فيديو 5 ساعات لكوبليهات عمرو دياب هقعد اسمعها كلها بس مجبش اغانى كامله".

- "‏يتهيألي عطر عمرو دياب اللي مجنن أي حد يشوفه ده غالبًا هيطلع ريحته بخور عربي أو مسك سجاجيد الصلاة مثلًا اللي هو ريحة دارجة جدًا فقرروا يضحكوا على الناس بالإعلان الغريب المريب ده" .

- "‏ماله يعني عمرو دياب وانغام يعني ماهم زي الفل وبيبسطوني".

ونشرت الصفحة الرسمية للنجم الكبير عمرو دياب، الملصق الدعائي الأول لإعلان عطره الجديد ، وظهر في الصورة بأحد حمامات السباحة مرتديا كاب ونظارة شمسية في إطلالة صيفية جدًا .

وانتهى الهضية من تصوير الإعلان الخاص به على أنغام أغنية "وأنا معاك"، والتي تم تصويرها بين دبي وأبوظبي مع المخرج طارق العريان، ومدير التصوير مازن المتجول، والمشرف على الإنتاج موسى عيسى.

