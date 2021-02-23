بعد حكم حبس مدير أعمالها.. هاشتاج # مبروك_هيفاء يتصدر تويتر

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #مبروك_هيفاء_وهبي بعد قرار القضاء المصرى بحبس مدير اعمالها السابق محمد وزيرى لمدة 5 سنوات



وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على تويتر وجاءت التعليقات كالتالي:

"‏‎‎‎‎#مبروك_هيفاء

مبروووووك يابنت القلب اولا

تاني حاجة الحق رجع لصحبته دى البداية بس لسه التقيل مجاش وربنا كبير وظهر الحق" و "‏‎مبروك حبيبتيالعدل أساس الملك والحق أغلى شي بالكون #مبروك_هيفاء".

وقال آخرون "‏‎@HaifaWehbe أنا سعيد لأنك فزت في محاكمة المدير المالي السابق لك هيفاء ووافقت المحكمة معك وعوقب المدير المالي السابق على جريمته " و "‏‎#مبروك_هيفاء تستاهلين كل خير حصدتِ ثمار صبرك وحسن ظنك بالله أولا ثم بالقضاء المصري ثانيا الخير جاي كمان وكمان الله يحفظك ويوفقك ".



ونشرت الفنانة هيفاء وهبى تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر بشان قرار القضاء المصري بحبس مدير اعمالها السابق محمد وزيرى لمدة 5 سنوات بعد قرار المحكمة الصادر ضده فى تهمة التبديد والنصب عليها بمبلغ 63 مليون جنيه.



وقالت هيفاء فى اول تعليق لها: "الحكم في قضيتيّ النصب والاستيلاء، شكرًا للقضاء المصري العادل، وما النصر إلا من عند الله والحمد لله".



وعاقبت محكمة جنح الشيخ زايد، محمد وزيري مدير أعمال الفنانة هيفاء وهبي بتهمة التبديد والنصب عليها بمبلغ 63 مليون جنيه، لمدة 5 سنوات عن التهمتين.



ونظرت المحكمة القضية فى عدة جلسات استمعت خلالها لمرافعة دفاع "وزيرى" الذي طلب البراءة لموكله، كما استمعت لمرافعة النيابة العامة في الدعوى.



وباشرت النيابة العامة التحقيقات في القضية، واستمعت لأقوال هيفاء، التي شرحت تفاصيل معرفتها بـ«وزيري»، قائلة إنها قابلته في عام 2016 للعمل على ألبوم غنائي خاص بها، قبل أن تعينه في فبراير 2017 مديرا لأعمالها بموجب اتفاق شفوي، خلال تصويرها مسلسل «الحرباية» الذي لعبت بطولته، مؤكدة أنها كانت تحرر له توكيلات خاصة بالإدارة منذ ذلك الوقت، لتمكينه من التوقيع بدلا منها على العقود، واستلام المبالغ الخاصة بها، مقابل حصوله على 10% من أجرها عن كل حفل.



واتهمت هيفاء مدير أعمالها السابق، بالاستيلاء على 44 مليونا و290 ألف جنيه، بالإضافة إلى 2 مليون و127 ألف دولار، وهي مبالغ سلمتها له لشراء وحدات عقارية، فضلا عن مبلغ 8.5 مليون جنيه، قيمة وحدة تحصّل عليها من منتج سينمائي لصالحها لكنه استولى عليها لنفسه، وفقا لأقوالها، بالإضافة إلى قيمة تعاقدات أعمال فنية وحفلات.



وتسلمت النيابة من المطربة اللبنانية، فلاش ميموري سعتها 16 جيجا، تحتوي على 20 مقطعًا صوتيا تتضمن تسجيلات لمحادثات تجمعها بـ«وزيري»، خلال مواقف مختلفة، معللة قيامها بالتسجيل لضمان حقوقها وإثبات وجود علاقة عمل بينهما، واستلامه مبالغ مالية لشراء وحدات عقارية لصالحها.

