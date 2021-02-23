ريهام عبد الغفور تهنئ حنان مطاوع بعيد ميلادها.. شاهد

هنأت الفنان ريهام عبد الغفور ، الفنانة حنان مطاوع بعيد ميلادها ، ونشرت عدة صور لهما من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".

وعلقت ريهام عبد الغفور على الصور قائلة "ولسه مكملين.. كل سنة وانتي طيبة يا حنونا ".

و تحتفل الفنانة حنان مطاوع بعيد ميلادها الـ 42 عاما، وهى تعد احدى النجمات اللاتى قدمن عددا من الأعمال الفنية التى تظل علامة فى تاريخ السينما والدراما المصرية.

ركزت حنان مطاوع على حياتها المهنية بشكل كبير، حتى باتت اختياراتها لشركاء حياتها جميعهم من الوسط الفني، إذ نشأت قصة حب بينها وبين الممثل المصري أحمد رزق، بعدما التقيا أثناء مشاركتهما معا في فيلم "إوعى وشك" وعاشا مرحلة الخطوبة مطولًا قبل الانفصال بشكل سريع ونهائي نتيجة خلافات شخصية نشبت بينهما لم يكشفا عنها، وتزوج بعدها أحمد رزق من فتاة مغربية، وأنجب منها ثلاثة أطفال.

وبعد سنوات عدّة أعلنت حنان مطاوع ارتباطها بشاب يعمل في مجال الفن، وهو المخرج السينمائي أمير اليماني، وقرّرا بعد عام على تعارفهما تتويج قصة حبّهما بالزواج في شهر أغسطس عام 2016.