شيكو يشارك متابعيه صورة له عبر إنستجرام

نشر الفنان هشام محمد الشهير بـ" شيكو " صورة له من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وعلق شيكو على الصورة قائلا: " بعدسة الفنان الكيلاني ".

وأعلن الفنان شيكو عن الانتهاء اليوم نهائيا من تصوير مسلسل اللعبة 2 ليفل الوحش.

ونشر شيكو صورة له مع نجوم المسلسل من آخر يوم تصوير وعلق قائلا "فركش تصوير اللعبة بحبكم كلكم واحد واحد الي في الصورة و الي مش في الصورة الحمدلله يارب و يارب نكون خليناكم تتبسطوا".

وانتهى أبطال مسلسل "اللعبة 2" من التصوير، حيث واصل فريق العمل التصوير يوميًا تزامنًا مع عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية، وتدور الأحداث حول "وسيم ومازو"، وهما الزميلان منذ صغرهما اللذان يتنافسان ضد بعضهما البعض فى شكل مباراة مستمرة بينهما، ومن المقرر عرض العمل فى موسم شهر رمضان المقبل.