تعرف على تعليق ”هيفاء وهبي” بعد حبس مدير أعمالها السابق

وجهت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، الشكر للقضاء المصري، على الحكم الصادر ضد مدير أعمالها السابق محمد وزيري، بتهمة التبديد والنصب عليها بمبلغ 63 مليون جنيه، لمدة 5 سنوات عن التهمتين.
ونشرت وهبي، تغريدة عبر حسابها بموقع "تويتر"، قائلة: "الحكم في قضيتيّ النصب والاستيلاء، شكرًا للقضاء المصري العادل، ما النصر إلا من عند الله والحمد لله".
وكان محامي الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، قال إنه بعد رفض محكمة أسرة قصر النيل دعوى إثبات زواج محمد وزيري من هيفاء وهبي فإنه يعتزم رفع دعوى تشهير وتعويض بمبلغ مالي كبير بسبب الإضرار بسمعة الفنانة الكبيرة.
وأوضح أن النيابة العامة بالشيخ زايد تسلمت تحريات مباحث الأموال العامة النهائية في البلاغ المقدم من هيفاء ضد مدير أعمالها بالاستيلاء على 63 مليون جنيه، وأمرت النيابة العامة حبس مدير أعمالها 4 أيام على ذمة التحريات بالواقعة، وجدد له قاضي المعارضات 15 يومًا ثم تمت إحالته إلي المحاكمة.
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