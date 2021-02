طرح ”Raya and the Last Dragon” بالصين فى مارس دون إعلانات

أعلنت ديزني طرح فيلم "Raya and the Last Dragon" بدور العرض الصينية 5 مارس، وهو نفس اليوم الذي سيتم عرضه على Disney Plus في مناطق أخرى.

والفيلم يصنف من بين أولى الافلام الأجنبية التي تعلن عن موعد إطلاقها القادم منذ انتهاء عطلة رأس السنة الصينية أهم أسبوع تشهده البلاد خلال العام، وفترة فرضت فيها السلطات تعتيمًا رسميًا على الافلام الأجنبية.

الصين هي واحدة من الدول القليلة التي ليس لدى ديزني حاليًا خطط لإطلاق منصة البث الخاصة بها ، بالنظر إلى أن الحكومة الصينية تطلب من أولئك الذين يعملون داخل حدودها الالتزام بقواعد الرقابة الصارمة.

وتدور أحداث Raya And The Last Dragon منذ زمن بعيد، في عالم خيالي يدعى"كوماندرا" عاش خلاله البشر والتنين معًا في وئام. ولكن عندما هددت قوة شريرة الأرض، ضحى التنانين بأنفسهم لإنقاذ البشرية،والآن، بعد 500 عام، عاد هذا الشر نفسه والأمر متروك لمحارب وحيد، "ريا"، لتعقب التنين الأسطوري الأخير لاستعادة الأرض المكسورة وشعبها المنقسم.

ويقوم بالأداء الصوتي في الفيلم أوكوافينا وكيلي ماري تران ،وأخرج دون هال وكارلوس لوبيز استرادا.

ومن ناحية أخرى كشفت ديزنى عن تحضيرها لعدد من المفاجآت تحضر لها بالاتفاق مع شركة بيكسار واستديوهاتها، حيث أعلنت الأخيرة عبر حسابها على موقع إنستجرام عن اتفاقهم معاً لطرح ثلاثة مشاريع ضخمة خلال الفترة المقبلة، على منصة ديزنى، وهى الأعمال المنتظرة من جانب عشاق أعمال الإنيميشن والرسوم المتحركة.

البداية من مسلسل Dug Days، فى حين يحمل المسلسل الثانى اسم cars""، أما الثالث فهو مسلسل ""win or lose، على أن يبدأ عرض تلك الأعمال بداية من شهر يناير المقبل ليكون عشاق تلك الشخصيات على موعد مع رؤيتها خلال تلك المسلسلات.