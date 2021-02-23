توقف تصوير مسلسل هند صبرى ”مغامرات علا عبد الصبور” بسبب تغيير الديكورات

توقف تصوير مسلسل هند صبرى الجديد "مغامرات علا عبد الصبور"، بسبب تغيير الديكورات ومن المقرر استئناف التصوير خلال الأيام المقبلة، وذلك بعدم تصوير جزء من أحداثه خلال الأسابيع الماضية، ويشارك هند صبرى فى بطولة العمل مجموعة من النجوم كضيوف شرف خلال الحلقات منهم الفنان هانى عادل كما تم التعاقد مع الفنانة سوسن بدر وطارق الإبيارى وآخرين من النجوم.

وتدخل هند صبرى عالم المنصات الإلكترونية بهذا المسلسل، حيث سيتم عرضه على إحدى المنصات العالمية.

والمسلسل يعتمد على عدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف خلال الأحداث، ومن المقرر أن يعرض المسلسل في شهر أبريل المقبل على إحدى المنصات الإلكترونية.

يذكر أن هند صبرى انتهت من تصوير مشاهدها في مسلسل "هجمة مرتدة" للنجم أحمد عز، ومن المقرر عرض المسلسل في موسم دراما رمضان المقبل، المسلسل من الأعمال المتوقع لها المنافسة بقوة بموسم دراما رمضان 2021، خاصة أنه يضم مجموعة كبيرة من نجوم الصف الأول، فضلا عن تناوله قصة حقيقية من واقع ملفات المخابرات المصرية، والمسلسل من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء الديب.