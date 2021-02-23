أحمد خليل يشارك فى حكاية ”يوم من الأيام” بمسلسل ورا كل باب

انضم الفنان أحمد خليل إلى حكاية "يوم من الأيام" إخراج أحمد خالد أمين، ضمن حكايات مسلسل "ورا كل باب" الذى يعتمد على الحكايات المنفصلة المتصلة كل حكاية من 5 حلقات وبمؤلف ومخرج مختلف، وتعرض على مدار أسبوع على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

فى سياق متصل سجل الفنان محمد عدوية أغنية تتر مسلسل "ورا كل باب" وهى من كلمات عماد عبيد وتوزيع محمد هارون وألحان سامر أبو طالب، وتحمل طابع البهجة والفرح، ومن المقرر طرحها بالتزامن مع انطلاق عرض أولى حلقات الحكاية الأولى من العمل.

وانتهت النجمة صابرين من تصوير آخر مشاهد حكاية "كورونا" أولى حكايات المسلسل، تأليف باهر دويدار وإخراج سميح النقاش في 5 حلقات، حيث استغرق تصوير الحكاية أسبوعا فقط، وشارك في بطولتها جمال عبد الناصر، جيهان خليل محمد نجاتى، عابد عنان وعدد آخر من الفنانين الشباب.

وكان آخر أعمال الفنان أحمد خليل مسلسل "خيط حرير" للنجمة مى عز الدين وشارك فى بطولته كل من الفنان محمود عبد المغنى والفنان نيقولا معوض، وهنادى مهنى، وسوسن بدر، ويوسف عثمان، ومحمد سليمان، وصفاء الطوخى، وولاء الشريف، وحنان سليمان تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج إبراهيم فخر.