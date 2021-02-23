بعد ظهورها في صاحبة السعادة.. علا رشدي الأكثر بحثا على جوجل

تصدرت الفنانة علا رشدي مؤشرات البحث بـ جوجل بعد حلولها ضيفة على برنامج صاحبة السعادة مع الإعلامية إسعاد يونس.

وظهرت علا رشدي في الحلقة برفقة زوجها الفنان احمد داوود حيث كشفا عن اسرار حياتهما الزوجية وكواليس اقامتهما لحفل زفاف.

يذكر ان علا رشدي شاركت مؤخرا في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، بجانب كل من الفنان شريف منير، وكريم فهمي، وسوسن بدر، وتارا عماد، وعدد كبير من النجوم، وأيضًا في بطولة مسلسل بـ 100 وش مع نيللي كريم وآسر ياسين.

وتدور أحداث مسلسل "ونحب تاني ليه" في إطار اجتماعي رومانسي تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام، حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع يعاني منها معظم الأزواج.

وخاض أحمد داوود، السباق الرمضاني الأخير 2020، بمسلسل "لعبة النسيان" لـ دينا الشربيني، وبجانب كل من إنجي المقدم، ورجاء الجداوي ونخبة من النجوم، وهو تأليف تامر حبيب، وإخراج أحمد شفيق.