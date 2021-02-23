فى عيد ميلادها.. تعرف على عمر حلا شيحة وعدد زيجاتها

تحتفل اليوم الفنانة حلا شيحة، بعيد ميلادها الـ 42 عاما، والتى آثارت حالة من الجدل الواسع فى الفترة الأخيرة خاصة بعد إعلان زواجها من الداعية معز مسعود.

ونرصد فى التقرير التالى أبرز زيجات حلا شيحة، خاصة أن زواجها معز مسعود ليس الأول.

تزوجت الفنانة حلا شيحة مرتين، قبل زواجها الثالث من معز مسعود حيث تزوجت من الفنان هانى عادل فى بداية حياتها الفنية عام 2006، وجمعت بينهما قصة حب كبيرة شهد عليها الوسط الفنى، وتم عقد قرانهما بالفعل وقاما بتحديد موعد حفل الزفاف، ولكن قبل أيام قليلة من إقامة الحفل تفاجأ الجميع بإعلان طلاقهما دون ذكر أي أسباب. واختفت حلا نهائيًا وأغلقت هاتفها ولم تعد تظهر في الأماكن العامة أو في أي مناسبة، وهو ما فعله هاني أيضًا، حيث أغلق هاتفه وسافر إلى فرنسا لزيارة ابنته من زوجته الفرنسية السابقة. وصرح هانى عادل، فيما بعد عن سبب الانفصال قائلا إن الطلاق حدث بينه وبين حلا في هدوء شديد، فهناك بعض الأشياء التي تجعل علاقات الحب لا تكتمل ولا يكون أحد الطرفين له صلة بها. وتزوجت حلا للمرة الثانية من الكندى يوسف هاريسون، واستمر زواجهما لمدة 12 عاما وأنجبا أبناءهما الـ 4. وانفصلت حلا عن يوسف هاريسون بشكل رسمي قبل 5 أشهر من إعلان انفصالها عنه في 2019، وقالت إنها تحترمه، خاصة أنه والد أبنائها، كما شدَّدت حلا على رفضها تدخل أي شخص في حياتها الشخصية.

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