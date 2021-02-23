هالة صدقي تستمتع بزيارة الأهرامات وركوب الخيل

نشرت الفنانة هالة صدقي صورة جديدة لها اثناء زيارتها للأهرامات عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت هالة علي الصورة قائلة :" صباح الرياضة والخيل الجميل واروع منظر في العالم الهرم ، الكارثة لما حصان عربي يجي قدامك ويقعد يرقص وحصاني عايز يقلده ..اترعب لحسن انزل أمبليه".

يذكر ان النجمة هالة صدقي قالت ان ما يقدمه الرئيس عبدالفتاح السيسي من مشروعات غير مسبوقة في شتى المجالات، تعبر عن إرادة الإدارة السياسية للارتقاء بحياة المواطن المصري.

وأعربت الفنانة هالة صدقي في تصريحات خاصة عن فخرها بما تحققه الدولة المصرية من انجازات فى مختلف المجالات، وعلى رأسها الاهتمام بالعشوائيات، منوهة إلى أن هناك بعض الأفراد لا يعرفون معنى الرقى الذى تسعى الدولة لتحقيقه للمواطنين .

وطالبت هالة صدقى المسئولين بفرض عقوبات على الأب الذى يحرم أبناءه من التعليم، لأن المدارس تقوم بدور مهم فى تقويم السلوك والأخلاق.

ووجهت صدقى التهنئة لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى على هامش المؤتمر الصحفى الذى عقدته الوزارة لإطلاق مبادرة "اخلاقنا"، بإنجاز استضافة بطولة اليد وتحقيق الفراعنة المركز السابع فى البطولة.