في عيد ميلاد حلا شيحة.. القصة الكاملة لـ زواجها من معز مسعود

تحتفل اليوم الفنانة حلا شيحة بعيد ميلادها الـ 42، بعد أن عادت لجمهورها من جديد عقب فترة اعتزال الفن استمرت أكثر من 10 سنوات، لتعود للأضواء من جديد محتفظة بنفس ملامحها وشخصيتها التي تتسم بالبساطة.

ونرصد فى السطور التالية القصة الكاملة لـ زواجها من الداعية الاسلامى معز مسعود ..

وتزوجت منذ أيام قليلة الفنانة حلا شيحة من الداعية معز مسعود ، وذلك بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة ليسدل الستار على قصة ارتباطهما والتى شغلت الرأى العام منذ فترة قصيرة وتحديدا فى سبتمبر الماضى.

البداية :

فى يوم 23 سبتمبر طالت الأقاويل الفنانة حلا شيحة على مدار أيام لارتباطها بالداعية والمنتج معز مسعود، ولم تعلق حلا شيحة وقتها بالإيجاب أو بالنفى، لكن قصة حبهما ظهرت يوم 13 يونيو عندما نشر الداعية معز مسعود، عبر حسابه "إنستجرام"، صورة له ممسكا "جيتار"، لنجد حلا شيحة تعلق قائلة: "هاى معز مين واخد الصورة"، ليرد عليها معز: "شخص مهم أوى".

ووقتها رد الفنان التشكيلى أحمد شيحة على الأقاويل التى طالت ابنته حلا عن ارتباطها بالداعية والمنتج معز مسعود، موضحا أنه فوجئ بكل هذه الأخبار المنشورة بشأن هذه العلاقة، دون أن يكون هناك ارتباط رسمى بين ابنته ومعز، مشيرًا إلى أن الأخير لم يحدثه فى أى شىء أو يتقدم للزواج من ابنته رسميا حتى الآن.

وقال الفنان التشكيلى أحمد شيحة، إن معز مسعود من أصدقاء الأسرة، وحال وجود عريس لابنته حلا شيحة يكون مناسبا لن يتردد سواء هو أو غيره، مؤكدا أن حلا من حقها الزواج حيث ترعى أبناءها بمفردها.

وظل اسم الداعية "معز مسعود" والفنانة حلا شيحة يتصدران مؤشرات البحث جوجل لأيام عديدة لوجود قصة حب بينهما، لكن لم يؤكدا أو ينفيا علاقتهما.

حلا تعلن عن علاقتها بـ معز مسعود :

في 2 ديسمبر أعلنت النجمة حلا شيحة عن علاقتها مع الداعية الإسلامى معز مسعود، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، بعد إهدائه لها أغنية بصوته بعنوان "المقاتل"، حيث قال "لقد سجلت أغنيتى التى كتبتها عام 2007 وهى إهداء لكِ يا فتاة.. رحلتنا واحدة بعيدين عن الجميع الآن".

وقامت حلا بإعادة نشر الأغنية، معلقة عليها "أشعر بكل كلمة فى أغنيتك.. نعم رحلتنا واحدة وأنا فخورة أنك كرستها لى.. لديك الكثير لتقدمه.. لا يمكننى الانتظار لرؤية كل شىء".

زواج حلا شيحة ومعز مسعود :

احتفلت الفنانة حلا شيحة بعقد قرانها على المنتج والداعية معز مسعود بعد إعلان ارتباطهما م في أحد فنادق القاهرة، بحضور عدد محدد من الأهل والمقربين، وفرض الثنائي السرية التامة على تفاصيل الحفل.