هاني شاكر يحتفل بعيد ميلاد حفيديه التوأم بصورة عائلية: "أغلى ما في حياتنا"

هاني شاكر احتفل اليوم بعيد ميلاد حفيديه التوأم الـ11، وشارك الجمهور صورة له معهما بحضور أفراد أسرته بالكامل، ووجه لهما رسالة خاصة ومؤثرة في هذه المناسبة.

هاني شاكر يوجه رسالة مؤثرة لحفيديه التوأم

ونشر الفنان هاني شاكر اليوم صورة له مع حفيديه التوأم "ماليكا" و"مجدي"، احتفالاً بعيد ميلادهما الـ11، واحتفل هاني شاكر بأحفاده بحضور أفراد أسرته ومنهم زوجته وابنه الأكبر شريف، ووجه رسالة تهنئة إلى حفيديه تعليقاً على الصورة وقال:" كل سنة وانتوا طيبين وانتوا منورين حياتنا وانتوا احلي واغلي حاجه فيها، ربنا يسعدكم ويفرحكم دائما زي ما انتوا بتفرحونا وبتسعدونا عيد ميلاد سعيد لاحلي ديدو واحلي لولو".

هاني شاكر يحتفل بعيد ميلاد أحفاده

وشارك الجمهور في احتفال هاني شاكر بعيد ميلاد أحفاده، ووجهوا التهنئة إليهما وتفاعلوا مع الصورة، خاصة بسبب حرص هاني شاكر على مشاركة الجمهور أبرز لحظاته الخاصة مع حفيديه، وكشفه عن قوة العلاقة بينهم، ولاقت صورتهم الجديدة تفاعلاً كبيراً من الجمهور وزملاء هاني شاكر أيضاً، وتحظى علاقة هاني شاكر بحفيديه باهتمام كبير من الجمهور بعدما قرر العيش معهما واصطحابهما في معظم أنشطة حياته بعد وفاة ابنته منذ سنوات، وهو الحدث الذي أثر بجمهوره أيضاً، وينشر هاني شاكر في معظم المناسبات صوراً له مع أحفاده والذين يشاركوه كواليس حفلاته وأعماله أيضاً.

هاني شاكر مفاجأة كليب كارول سماحة الجديد

وعلى الحانب الفني، شارك الفنان هاني شاكر مؤخراً بدور تمثيلي في فيديو كليب الفنانة كارول سماحة الأخير "شكراً"، وهي المفاجأة الكبيرة في الكليب بسبب مشاركته بدون غناء، واستكملت المفاجأة بمشاركة كارول سماحة في كليب "بقالي كتير" لهاني شاكر بدور تمثيلي أيضاً، ودارت الفكرة في دمج الأغنيتين معاً بفيديو كليب على جزئين في الأغنتين.

ويأتي دويتو هاني شاكر الجديد مع كارول سماحة، بعد النجاح الذي حققته أغنيته "يا بخته" والتي تعاون فيها لأول مرة مع النجم المصري أحمد سعد، كما أن الثنائي كانا قد تشاركا في إحياء حفل غنائي ضخم في دار الأوبرا المصرية مؤخرًا تزامنًا مع الاحتفال بيوم الحب، وقدم هاني مجموعة مع أغانيه عن الحب، منها "يا ريتني"، و"حيران"، و"أمرك"، حيث تفاعل معه الجمهور، كما أهدى هاني شاكر زوجته خلال الحفل أغنية "لسه بتسألي"، وعبر لها عن حبه أمام الجمهور.